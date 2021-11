ATP Finals – Torino: Rublev pasticcia e Casper Ruud approda in semifinale

Niente derby russo in semifinale alle ATP Finals di Torino. L’avversario di Daniil Medvedev (ATP 2) per un posto in finale sarà infatti Casper Ruud (8), capace di avere la meglio in rimonta e al termine di un match combattutissimo su Andrey Rublev (5) con il risultato di 2-6 7-5 7-6 (7/5).

Da segnalare che Rublev ha avuto un break di vantaggio sia nel secondo che nel terzo set ma in entrambi le occasioni ha ceduto immediatamente la battuta lasciando il controbreak all’avversario che ha giocato meglio i punti importanti come per esempio l’aver annullato con un gran diritto vincente la palla break sul 5 pari del terzo set.