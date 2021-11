ATP Finals: Jannik Sinner e la qualificazione alle Semifinali molto difficile (con il programma di domani delle Finals)

La sfortuna ha colpito Matteo Berrettini, che nel primo match delle prime ATP Finals nella nuova sede di Torino ha dovuto alzare bandiera bianca per un infortunio. Il romano, ritiratosi forzatamente dal torneo, ha lasciato spazio al connazionale Jannik Sinner, che aveva mancato l’accesso diretto alla manifestazione per una manciata di punti e una sola posizione. Il classe 2001 ha sfruttato a pieno il suo ruolo di riserva, entrando nel torneo in maniera perentoria con la vittoria in due set su Hurkacz.

Tutttavia per i bookmaker la strada verso il titolo resta ancora in salita. La vittoria dell’altoatesino nelle Finals si gioca a 18 su Olybet.it, stessa quota proposta dai betting analyst. Il favorito al momento è il numero uno del mondo Novak Djokovic, in quota a 2,20 per entrambi i bookie, seguito dal campione dell’US Open Danil Medvedev. Un successo del russo vale 2,70 volte la posta.

Sarà proprio contro Medvedev il prossimo match di Sinner, chiamato a ribaltare il pronostico: in questo caso il suo successo è dato tra 3,20 e 3,32, con l’avversario avanti a 1,30.

La Qualificazione di Jannik Sinner

Per trovare la qualificazione alle semifinali delle Finals di Torino Jannik avrà bisogno di un’autentica imprese e suo malgrado anche di un aiuto esterno.

Sinner dovrà battere il numero due al mondo Daniil Medvedev, già qualificato come primo al turno successivo ma allo stesso tempo tennista che vorrà chiudere il girone a punteggio pieno.

Per qualificarsi Jannik dovrà sperare che Hubert Hurkacz riesca ad avere la meglio su Alexander Zverev.

Centre Court – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [8] Kevin Krawietz / Horia Tecau

2. [3] Alexander Zverev vs [7] Hubert Hurkacz (non prima ore: 14:00)

3. [1] Nikola Mektic / Mate Pavic vs [6] Ivan Dodig / Filip Polasek (non prima ore: 18:30)

4. [2] Daniil Medvedev vs [9/Alt] Jannik Sinner (non prima ore: 21:00)