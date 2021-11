Courier: “Il segreto di Medvedev? Come copre il campo”

Secondo l’ex n.1 del mondo Jim Courier, Daniil Medvedev è uno dei giocatori più difficile da battere. Il suo segreto? Talento, servizio, resistenza, ma su tutto la sua capacità di coprire il campo. Ecco il pensiero a proposito di “Big Jim”, riportato sul sito ufficiale del Masters in corso a Torino.

“Medvedev è davvero un giocatore interessante. Ha un servizio potente, una delle prime migliori sul circuito, e può spingere anche con la seconda palla. Poi se si entra nello scambio, difende in maniera straordinaria. Copre il campo benissimo dalla riga di fondo. Sa giocare d’attacco ma sono le qualità difensive che lo distinguono dagli altri. Il campo per gli avversari sembra davvero piccolo contro di lui. È uno dei pochissimi giocatori che se gli giochi una palla più corta possono arretrare invece di avanzare. Ma non risponde da cinque metri dietro la riga e resta lì tutto il tempo. Anzi, mette presto i piedi sulla riga e toglie tempo ai rivali”.

“Gilles Cervara ha fatto un grande lavoro per completare il suo gioco. Le volée sono migliorate, anche non sono eccezionali. Daniil ha capito dove stare in campo. La posizione, quando si difende e poi come torna verso la riga di fondo, è cambiata nel tempo. C’è stato uno sviluppo costante e la fiducia ottenuta con le vittorie ha prodotto altri miglioramenti”.

“Come batterlo? Serve giocare molto bene, ovvio, ma anche molta pazienza e devi aspettare la tua occasione. Se vedi uno spazio aperto Medvedev può chiuderti lo spiraglio velocemente e giocare grandi colpi dalle posizioni più difficili. È indubbiamente uno dei giocatori più difficile da affrontare oggi”.