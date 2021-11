Kyrgios ne ha per tutti: “Roland Garros? Spazzatura. Il GOAT? Federer. Doppio con Djokovic? Non farei così male a me stesso”

Nick Kyrgios continua a dare spettacolo, purtroppo quasi solo fuori dal campo ormai con dichiarazioni sempre al limite, alimentando il vortice di polemiche che lo riguardano da tempo. L’australiano è intervento nel postcast No Boundaries, sparando a zero contro il torneo di Parigi, da lui sempre detestato. Ecco alcuni estratti del suo pensiero che, come sempre, scatenerà qualche reazione.

“Roland Garros? Dovrebbe essere semplicemente soppresso dal calendario. È la peggior spazzatura che abbia mai visto in vita mia. Rispetto agli altri Slam c’è un abisso. Agli Australian Open c’è un grande livello e una pressione enorme. Tutti sono a conoscenza di tutto. In allenamento dicevo sempre ‘c****’ quando vedevo i giornalisti dietro di me. Non sapevo cosa fare, è brutale”. Amo Wimbledon, lì anche le persone che non conoscono il tennis conoscono il torneo. È il più prestigioso, è il tennis per eccellenza”.

“Federer è il Michael Jordan del tennis. È quello che ha fatto di più per lo sport, con i tifosi e i bambini… per come gioca e sta in campo. Dei tre, penso che sia quello che ammirano di più tutti. Nel complesso, è anche quello che ha fatto crescere lo sport più di ogni altro e il suo ritiro farà danni enormi agli sponsor. Senza Federer non ci sarebbero stati Djokovic e Nadal”

“È sbagliato costringere qualcuno a farsi vaccinare. Novak Djokovic, Kyrie Irving… Quei ragazzi hanno dato così tanto, si sono sacrificati molto. Sono ammirati da milioni di persone. Sono vaccinato due volte per mia scelta, ma non è moralmente corretto chiederlo a qualcuno. Non puoi dire che non giochi per questo. Dobbiamo inviare un messaggio alla gente di Melbourne che è stata confinata per 275 giorni. Sono sicuro che Novak è “più importante” a livello internazionale di Kyrie (Irving). Novak è il re di Serbia. Stiamo parlando di uno dei migliori tennisti della storia. Ehi Novak, mi ascolti, dico a te, giocheremo il doppio insieme agli Australian Open? No, sto scherzando, non lo farei a me stesso”.