Novak Djokovic vuole giocare ancora per qualche anno e dopo aver chiuso l’anno al n.1 per la settima volta “è qualcosa di incredibile”

Novak Djokovic ha vissuto questo pomeriggio un altro momento storico in una carriera piena di successi e che promette di non fermarsi qui.

Il serbo, che ha ricevuto il trofeo come numero uno per la settima volta in carriera, ha fatto alcune dichiarazioni che rafforzano solo le sue ambizioni per il futuro.

“Sono molto orgoglioso, ho vinto sette volte questo riconoscimento, è qualcosa di incredibile perché è una delle cose più difficili da realizzare”.

A 34 anni, Djokovic non sta ancora pensando di appendere le racchette al chiodo. “Il sogno continua e spero di giocare a questo sport ancora per qualche anno”.