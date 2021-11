ITF Petange e Funchal: I Main Draw

ITF PETANGE'(Lux 25k cemento indoor)

[1] Oceane Dodin vs Katharina Hobgarski

Eleonora Molinaro vs TBD

Kathinka Von deichmann vs Olga Helmi

[6] Mandy Minella vs TBD

[3] Timea Babos vs Pemra Ozgen

Andreea Prisacariu vs Stephanie Wagner

Marie Weckerle vs Diana Marcinkevica

Sada Nahimana vs [5] Indy De vroome

[8] Miriam Kolodziejova vs Yue Yuan

TBD vs TBD

Anastasia Kulikova vs Quirine Lemoine

Martina Di giuseppe vs [4] Julia Grabher

[7] Lina Gjorcheska vs Victoria Muntean

Joanne Zuger vs TBD

Anna Kubareva vs TBD

Victoria Pahlett vs [2] Mihaela Buzarnescu

ITF FUNCHAL(Por 25k cemento outdoor)

In attesa……….