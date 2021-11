L’esultanza di Djokovic dopo il goal della Serbia (video)

Novak e la passione per il calcio

Novak Djokovic ha iniziato oggi a Torino la caccia al sesto titolo alle Finals. Proprio in Italia, il n.1 al mondo ha esultato per la sua nazionale di calcio, impegnata contro il Portogallo per le qualificazioni ai mondiali. Ecco il video diffuso sui social della gioia incontenibile di “Nole”