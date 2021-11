Ivanisevic lascia Torino per stare col figlio, positivo al Covid-19

Novak Djokovic giocherà le ATP Finals a Torino senza Goran Ivanisevic al suo fianco. L’ex campione di Wimbledon, oggi uno dei coach del n.1 del mondo, è tornato a casa perché suo figlio ha contratto il Covid-19. Il piccolo Ivanisevic pare stia bene, ma l’ex “Aceman” ha preferito fare i bagagli e rientrare in patria per assisterlo. Lo riporta il collega serbo Ozmo.

Djokovic è arrivato a Torino con entrambi i suoi allenatori: Ivanisevic e Marian Vajda. Di solito non è così, dal momento che Novak preferisce avere con sé solo uno dei suoi allenatori in un torneo, ma per le Nitto ATP Finals invece tende a riunire tutto il suo collaudato team.

Insieme a Vajda, l’entourage di Djokovic a Torino comprende il fisioterapista Ulises Badio e il preparatore atletico Marco Panichi.

Djokovic giocherà il primo match domani alle 14 contro Casper Ruud.

Ivanisevic fa parte della squadra di Djokovic da Wimbledon 2019 e da allora è stato fondamentale per il successo del serbo, aiutandolo enormemente nel migliorare il rendimento del servizio, un colpo diventato sempre più decisivo nel gioco del campionissimo serbo.

Marco Mazzoni