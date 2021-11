Challenger Champaign: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

CHALLENGER Champaign (USA) -Tabellone Principale, cemento (al coperto)

(1) Altmaier, Daniel vs Jaziri, Malek

Galarneau, Alexis vs Watanuki, Yosuke

Krstin, Pedja vs Qualifier

Qualifier vs (7) Rola, Blaz

(4) Vukic, Aleksandar vs Wu, Tung-Lin

(WC) Kovacevic, Aleksandar vs Qualifier

Soeda, Go vs Kwiatkowski, Thai-Son

Torpegaard, Mikael vs (5) Jung, Jason

(6) Gunneswaran, Prajnesh vs (WC) Kirkov, Vasil

Nava, Emilio vs Chappell, Nick

Uchida, Kaichi vs Uchiyama, Yasutaka

Ito, Tatsuma vs (3) Wolf, J.J.

(8) Kozlov, Stefan vs Aragone, JC

Qualifier vs Mmoh, Michael

(WC) Clark, Ezekiel vs Harrison, Christian

Mejia, Nicolas vs (2) Krueger, Mitchell

CHALLENGER Champaign (USA) -Tabellone Qualificazione, cemento (al coperto)

(1) McHugh, Aidan vs (WC) Heck, Hunter

Shelton, Ben vs (5) Nanda, Govind

(2) Sasikumar, Mukund vs Kadhe, Arjun

Roelofse, Ruan vs (6) King, Evan

(3) Redlicki, Michael vs (WC) Smith, Keegan

Boyer, Tristan vs (8) Corwin, Felix

(4) Brouwer, Gijs vs Novikov, Dennis

(WC) Mayo, Keenan vs (7) Shimabukuro, Sho