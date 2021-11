ATP Finals – Torino: Alexander Zverev “Il nostro gruppo è probabilmente quello più duro”

Alexander Zverev : “Il nostro gruppo, da quello che posso vedere, è probabilmente quello più duro. Per il semplice fatto che sul cemento indoor, i giocatori presenti nel mio girone sono molto complicati da affrontare.

Hurkacz sta giocando estremamente bene, Matteo può esprimere un altissimo livello su questa superficie e Daniil ha vinto il titolo lo scorso anno a Londra. Ho giocato un buon tennis quest’anno. Ho vinto cinque titoli e sono stato l’unico tennista in grado di conquistare due Masters 1000.”

“Ho espresso un buon livello anche alle Olimpiadi, dove ho vinto la medaglia d’oro. Non vedo l’ora di disputare questo torneo. Non sono venuto qui solo per partecipare, ma voglio vincere le partite e fare bene. Bisogna godersi questi momenti, perché se sei qui significa che hai avuto una fantastica stagione e sei tra i migliori otto del mondo.

Si tratta solo di godersi il momento e provare a fare il massimo in campo. Con Matteo il pubblico tiferà per lui: qui a Torino è una star e tutti vorranno che vinca” .

“Novak Djokovic ha vinto tre Slam quest’anno e merita di essere il numero uno. Noi della nuova generazione abbiamo fatto un enorme passo avanti. I giovani hanno vinto tutti i titoli Masters 1000 ad eccezione di Roma e Parigi. Vincere le Olimpiadi è stata una grande affermazione per me e lo stesso vale per Medvedev agli US Open. La top ten sta decisamente ringiovanendo. Penso che sia un bene anche per il nostro sport” .