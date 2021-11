Stefanos Tstisipas conferma la partecipazione alla prima partita delle ATP Finals “Spero che al mio esordio i recenti problemi possano sparire”

Stefanos Tsitsipas : “A Parigi è stato difficile alla fine ho deluso i tifosi e non sono statoin grado di terminare la partita.

Mi sono dovuto ritirare per non peggiorare la situazione. In questi giorni mi sono allenato con un po’ di dolore, ma ora mi sento molto meglio di cinque o sei giorni fa e farò il possibile per recuperare. Spero che al mio esordio i recenti problemi possano sparire e che sarò in grado di esprimere il mio miglior tennis”. .