Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals: Lorenzo Musetti “Sono felicissimo di essere riuscito a vincere. Domani mi giocherò tutto contro Sebastian Korda” (con il programma di domani e video 2° Giornata)

Lorenzo Musetti : “Ero troppo dispiaciuto per la prestazione di ieri, oggi volevo dare tutto e portare in campo la miglior versione possibile di Lorenzo per vincere questa partita, e anche se ho fatto soffrire il pubblico che mi ha tanto sostenuto, sono felicissimo di essere riuscito a vincere. Domani mi giocherò tutto contro Sebastian Korda”.

Allianz Cloud Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Carlos Alcaraz vs [5] Juan Manuel Cerundolo

2. [4] Brandon Nakashima vs [7] Holger Rune (non prima ore: 15:00)

3. [6] Sebastian Baez vs [8] Hugo Gaston (non prima ore: 19:30)

4. [2] Sebastian Korda vs [3] Lorenzo Musetti