Federico Gaio il salvatore della patria: Unico azzurro in corsa a Ortisei e primo giocatore ai quarti

Federico Gaio salva l’Italia allo Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol. Il faentino non era solo l’unico azzurro approdato al secondo turno in Val Gardena, è anche il primo ad essersi qualificato per i quarti in programma venerdì.

Gaio ha eliminato mercoledì pomeriggio il talento svizzero Dominic Stricker (numero 243 ATP) giocando molto bene e aggiudicandosi la partita due volte al tiebreak per 7:6 (5) e 7:6 (2). Nei quarti lo aspetta un alto giovanotto: il britannico Jack Draper, 19 anni, che oggi ha fermato la corsa di Lucas Miedler, l’austriaco proveniente dalle qualificazioni per 6:4, 7:6 (1).

Gaio parte male, anzi Stricker gioca un tennis mostruoso nei primi game. Ma sotto 2:5 l’italiano entra in partita, grazie a un doppio fallo realizza il break il nono game e fa suo il tiebreak. L’azzurro ha tre chance per andare 2:0 nel secondo, ma il 19-enne elvetico risponde con il servizio, tiene la battuta. Poi è Gaio a rischiare, annulla due palle break di fila nell’undicesimo game e domina ancora il tiebreak.

“Sono molto contento, cerco di fare il massimo. Sono contento della mia prestazione di oggi, perché il mio avversario gioca davvero molto, molto bene, un grandissimo tennis”, ha detto Gaio a fine match. “Fino al 4:1 il suo livello era incredibile. Con Draper sarà un’ottima partita, speriamo.”.

Uscito a sorpresa al primo turno Daniel Masur, vincitore domenica scorsa del challenger die Eckental in Germania. Il tedesco viene fermato dal croato Borna Gojo in due set per 6:4, 7:6 (4). Gojo aspetta il vincente del match tra Fernando Verdasco e Vitaliy Sachko.