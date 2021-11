Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals: I risultati con il dettaglio della Seconda Giornata. Lorenzo Musetti vince e si rimette in corsa per la qualificazione

Lorenzo Musetti vince la prima partita nella seconda giornata delle Next Gen ATP Finals.

L’azzurro batte dopo due ore e 33 minuti il francese Gaston 4-3 4-3 2-4 3-4 4-2 la sfida più lunga delle Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals. Musetti si è imposto senza mai togliere il servizio all’avversario, nonostante 15 palle break, e si rimette in corsa per un posto in semifinale. Oggi deve battere Korda, altrimenti sarebbe eliminato, e tifare Gaston contro Baez. Se l’argentino dovesse fermare il francese, si andrebbe al calcolo della percentuale di set vinti e persi.

Carlos Alcaraz già in semifinale.

ATP Next Gen Finals – Milano, cemento (al coperto) – 2° Giornata

Allianz Cloud Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [5] Juan Manuel Cerundolo vs [7] Holger Vitus Nodskov Rune



2. [1] Carlos Alcaraz vs [4] Brandon Nakashima (non prima ore: 15:00)



3. [2] Sebastian Korda vs [6] Sebastian Baez (non prima ore: 19:30)



4. [3] Lorenzo Musetti vs [8] Hugo Gaston



(5) Cerundolo, Juan Manuel OV 2S. (2-6)

(4) Nakashima, Brandon1V. 1S (3-4)(7) Rune, Holger Vitus Nodskov1V 1S. (3-4)

Gruppo B

(2) Korda, Sebastian 2V. 0s. (6-2)

(3) Musetti, Lorenzo 1V. 1S. (4-5)

(6) Baez, Sebastian 1V 1S. (3-4)

(8) Gaston, Hugo OV. 2S (5-6)

Albo d’oro

2019 J. Sinner

2018 S. Tsitsipas

2017 H. Chung

Regolamento

La partita al meglio dei cinque set con parziali più corti (a 4 invece che a 6) e con il tie-break sul 3-3.

Il punto secco sul 40-40: niente vantaggi.

Coaching legale attraverso cuffie microfonate per permettere al pubblico di ascoltare il dialogo fra giocatori e allenatori.

La possibilità per gli spettatori paganti di muoversi liberamente sugli spalti laterali.

L’utilizzo delle chiamate elettroniche su tutti i punti, abolendo la figura del giudice di linea

Lo shot clock prima del servizio.