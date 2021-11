Da Ortisei: Il resoconto di giornata con il programma di domani

La giornata degli azzurri allo Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol inizia con tre sconfitte. Alessandro Giannessi e Matteo Arnaldi perdono da due qualificati, Matteo Viola viene eliminato a un passo dalla vittoria dalla promessa svizzera Dominic Stricker.

Fa male la sconfitta del veneto che dopo avere recuperato un set di svantaggio, sembrava di potere chiudere quando serviva per il match sul 5:4 al terzo.

Complici due doppi falli Viola ha ceduto il servizio e dopo un altro break subìto ha perso anche la partita. Stricker accede al secondo turno dopo un 6:4, 3:6, 7:5 molto sofferto. Agli ottavi troverà mercoledì nel secondo match dalle ore 11 Federico Gaio.

Alessandro Giannessi, 31 anni mancino di La Spezia, dimostra nervi saldi quando nel tiebreak del primo set annulla tre set point consecutivi al suo avversario, il bosniaco Nerman Fatic (Bosnia-Erzegovina). Giannessi con cinque punti consecutivi si aggiudica il primo set per 8:6 al tiebreak, ma dopo una battagli di 2 ore e 25 minuti finisce per perdere 6:7, 6:3, 7:5 recuperando anche un break nel terzo set. L’ottava testa di serie del torneo era di ritorno in Val Gardena dopo la finale raggiunta nel 2016 quando sconfisse tra gli altri Alexander Bublik e Lorenzo Sonego. Fatic agli ottavi aspetta il vincente del match serale tra Alexander Weis e Marius Copil.

È uscito al primo turno anche Matteo Arnaldi, la wild card non ha sfruttato quattro palle set e poi è crollato nei confronti dell’austriaco Lucas Miedler, altro giocatore proveniente dalle qualificazioni, che si è imposto per 7:6 (9), 6:0.

Matthias Bachinger, finalista ad Ortisei nel 2014 e sconfitto allora da Andreas Seppi, fa suo il thriller al tiebreak nel derby tedesco con Tobias Simon. Vince Bachinger 6:3,6:7 (9), 7:6 (6) in 124 minuti dopo avere auto un matchpoint già nel tiebreak del secondo set. A Simon non sona bastati 29 ace (76 in tre partite a Ortisei) per passare il turno. Bachinger in un altro derby germanico al secondo

turno sfiderà Oscar Otte, primo favorito del torneo.

L’unico qualificato, che perde al primo turno, è Alexander Cozbinov, che contro il britannico Ryan Peniston raccoglie appena cinque game e in 62 minuti vieneeliminato per 6:3, 6:2. Roberto Quiroz (Ecuador) è sotto di un set contro ChinHsin Tseng ma prevale in tre set (4:6, 6:3, 6:4).

Mercoledì a partire dalle ore 11 si disputeranno gli ultimi tre match del primo turno. Faranno il loro esordio lo spagnolo Fernando Verdasco, già numero 7 del mondo nel 2009, e i finalisti del challenger di Eckental, Daniel Masur e Maxime Cressy.

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Borna Gojo vs Daniel Masur

2. Dominic Stricker vs [5] Federico Gaio

3. [6] Fernando Verdasco vs Vitaliy Sachko (non prima ore: 14:00)

4. [1] Oscar Otte vs Matthias Bachinger

5. Mirza Basic vs [3] Quentin Halys (non prima ore: 18:00)

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. David Pichler / David Poljak vs [2] Antonio Sancic / Tristan-Samuel Weissborn

2. Jack Draper vs [Q] Lucas Miedler

3. Tim Van Rijthoven vs [2] Maxime Cressy (non prima ore: 14:00)

4. [1] Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Marius Copil / Emilio Gomez

5. Jack Draper / Borna Gojo vs [4] Diego Hidalgo / Roberto Quiroz

6. [3] Alexander Erler / Lucas Miedler vs [WC] Patric Prinoth / Alexander Weis