Video del Giorno: Report ed il servizio su Matteo Berrettini

Ieri sera è andato in onda su Rai3 un servizio di Report confezionato da Giulia Presutti. Tra gli atleti italiani, molti hanno scelto di non vivere più in patria. Il Principato di Monaco e la Svizzera sono le mete preferite per chi sposta la residenza fiscale. Si tratta in genere di tennisti, come i numeri 9 e 7 mondiali Jannik Sinner e Matteo Berrettini, e di piloti di Formula 1 e Moto GP.

La trasmissione dichiara: “Il tennista Matteo Berrettini, primo italiano ad arrivare in finale al torneo di Wimbledon, è residente nel Principato di Monaco. Lì ha costituito una srl, la “Acemat”, ma rimaniamo sorpresi nel constatare che non c’è un ufficio preposto che curi gli affari del tennista.”

Ranucci conduttore di Report dichiara “Tutto regolare, tutto previsto dalle norme però con noi potresti parlare”.

Alla fine non ci sono accuse all’azzurro che come si dice è tutto regolare.