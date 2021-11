ATP Stoccolma: Prima gioia in singolare per Andrea Vavassori

Andrea Vavassori approda al secondo turno nel torneo ATP 250 di Stoccolma.

Il 26enne torinese, n.289 del ranking, dopo aver superato le qualificazioni ha sconfitto all’esordio il russo Pavel Kotov, n.271 del ranking, anche lui promosso dalle qualificazioni con il risultato di 63 64 in 1 ora e 22 minuti di partita.

Per Vavassori si tratta della prima vittoria in carriera nel circuito maggiore.

Al secondo turno sfiderà Denis Shapovalov classe 1999 e n.18 del mondo.

Nel primo set Andrea piazzava il break decisivo sul 4 a 3 quando toglieva a 15 la battuta al russo e poi teneva a 0 il turno di battuta conquistando la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set Vavassori sotto per 0 a 3, leggero, piazzava il controbreak nel quinto gioco a 0.

Sul 4 pari l’azzurro strappava ancora una volta il servizio a Kotov e nel gioco successivo non si faceva prendere dall’emozione teneva a 15 il turno di battuta e portava a casa la partita per 6 a 4.

ATP ATP Stockholm Vavassori A. Vavassori A. 6 6 Kotov P. Kotov P. 3 4 Vincitore: Vavassori A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Vavassori A. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Kotov P. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Vavassori A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Kotov P. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Vavassori A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Kotov P. 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Vavassori A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Kotov P. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Vavassori A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Kotov P. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Vavassori A. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Kotov P. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Vavassori A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Kotov P. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Vavassori A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Kotov P. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Vavassori A. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Kotov P. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Vavassori A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4 ACES 20 DOUBLE FAULTS 335/53 (66%) FIRST SERVE 33/54 (61%)28/35 (80%) 1ST SERVE POINTS WON 19/33 (58%)11/18 (61%) 2ND SERVE POINTS WON 12/21 (57%)0/1 (0%) BREAK POINTS SAVED 2/5 (40%)10 SERVICE GAMES PLAYED 914/33 (42%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 7/35 (20%)9/21 (43%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 7/18 (39%)3/5 (60%) BREAK POINTS CONVERTED 1/1 (100%)9 RETURN GAMES PLAYED 1023/40 (57%) NET POINTS WON 10/19 (53%)19 WINNERS 1010 UNFORCED ERRORS 1339/53 (74%) SERVICE POINTS WON 31/54 (57%)23/54 (43%) RETURN POINTS WON 14/53 (26%)62/107 (58%) TOTAL POINTS WON 45/107 (42%)220 km/h MAX SPEED 206 km/h204 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 183 km/h165 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 148 km/h