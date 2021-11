ATP 250 Stoccolma: Il programma completo di Lunedì 08 Novembre 2021

Centre Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Peter Gojowczyk vs Marcos Giron

2. [Q] Andrea Vavassori vs [Q] Pavel Kotov (non prima ore: 16:00)

3. [WC] Elias Ymer vs [8] Frances Tiafoe (non prima ore: 18:00)

4. [Q] Denis Istomin vs Filip Krajinovic

Court 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [4] Alexander Bublik / Andrey Golubev vs Tomislav Brkic / Nikola Cacic

2. Taylor Fritz / Tommy Paul vs Emil Ruusuvuori / Botic van de Zandschulp

3. Ariel Behar / Gonzalo Escobar vs [3] Ken Skupski / Neal Skupski