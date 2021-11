Challenger Knoxville: Il Main Draw con il tabellone di Qualificazione

Challenger Knoxville – Tabellone Principale – Hard

(1) Sandgren, Tennys vs (Alt) Polansky, Peter

(WC) Nava, Emilio vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Watanuki, Yosuke vs (8) Fratangelo, Bjorn

(3) Pospisil, Vasek vs Eubanks, Christopher

Soeda, Go vs (Alt) Jaziri, Malek

Jung, Jason vs Kubler, Jason

(Alt) Harrison, Christian vs (6) Wolf, J.J.

(7) Popko, Dmitry vs Qualifier

Vukic, Aleksandar vs Kozlov, Stefan

Uchiyama, Yasutaka vs Mmoh, Michael

(PR) Ito, Tatsuma vs (4) Krueger, Mitchell

(5) Sock, Jack vs (WC) Kovacevic, Aleksandar

Gunneswaran, Prajnesh vs Torpegaard, Mikael

Rola, Blaz vs Kwiatkowski, Thai-Son

(WC) Walton, Adam vs (2) Altmaier, Daniel

Challenger Knoxville – Tabellone Qualificazione – Hard

(1) Galarneau, Alexisvs (Alt) Damm, Martin(Alt) Nanda, Govindvs (5) Brouwer, Gijs

(2) Chappell, Nick vs (WC) Monday, Johannus

(Alt) Brown, Alexander vs (8/Alt) Young, Donald

(3) Aragone, JC vs (Alt) Novikov, Dennis

(Alt) Galloway, Robert vs (6) Sasikumar, Mukund

(4) McHugh, Aidan vs (Alt) Kadhe, Arjun

(WC) Bicknell, Blaise vs (7) Hijikata, Rinky

