Challenger Montevideo: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Luciano Darderi nelle quali

CHALLENGER Montevideo (Uruguay) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Coria, Federico vs Collarini, Andrea

Barrios Vera, Tomas vs Pucinelli De Almeida, Matheus

Tirante, Thiago Agustin vs (Alt) Rodriguez Taverna, Santiago Fa

(WC) Roncadelli, Franco vs (6) Varillas, Juan Pablo

(3) Bagnis, Facundo vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Tabilo, Alejandro vs Skatov, Timofey

(WC) Llanes, Francisco vs (7) Dellien, Hugo

(5) Cerundolo, Francisco vs Londero, Juan Ignacio

(Alt) Casanova, Hernan vs Meligeni Rodrigues Alves, Felipe

Ficovich, Juan Pablo vs (WC) Cuevas, Martin

Olivo, Renzo vs (4) Monteiro, Thiago

(8) Etcheverry, Tomas Martin vs (Alt) Olivieri, Genaro Alberto

Ugo Carabelli, Camilo vs Qualifier

Andreozzi, Guido vs Cachin, Pedro

Mena, Facundo vs (2) Munar, Jaume

CHALLENGER Montevideo (Uruguay) – Tabellone Qualificazione, terra battuta

(1) Cid Subervi, Robertovs (Alt) Navone, Mariano(Alt) Martinez Sarrasague, Felipevs

(2) Alvarez, Nicolas vs (Alt) Lipovsek Puches, Tomas

(WC) Arus, Rodrigo vs (5) Villanueva, Gonzalo

(3) Alvarez Varona, Nicolas vs (Alt) Matos, Rafael

(WC) Fumeaux, Juan Martin vs (8/Alt) Comesana, Francisco

(4) Klier Junior, Gilbert vs (WC) Acosta, Dario

(Alt) Carou, Ignacio vs (7) Juarez, Facundo

Cancha 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Gilbert Klier Junior vs [WC] Dario Acosta

2. [1] Roberto Cid Subervi vs [Alt] Mariano Navone

3. [Alt] Felipe Martinez Sarrasague vs [6] Luciano Darderi

Cancha 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Nicolas Alvarez Varona vs [Alt] Rafael Matos

2. [2] Nicolas Alvarez vs [Alt] Tomas Lipovsek Puches