Masters 1000 Parigi Bercy: Finale tra Novak Djokovic e Daniil Medvedev

A Parigi-Bercy Novak Djokovic (ATP 1) avrà l’occasione di mettere in bacheca il 37o Masters 1000 della carriera. Soffrendo più di quanto era lecito attendersi, il serbo, che terminerà l’anno in vetta al ranking per la 7a volta (battendo il record di Pete Sampras), si è qualificato per la finalissima di domani sconfiggendo in rimonta con il punteggio di 3-6 6-0 7-6 (7/5) il polacco Hubert Hurkacz (10), fresco di qualificazione alle ATP Finals di Torino.

Perso il primo set, Nole ha cambiato marcia infilando un parzialone di 10 giochi a 1. Sul 4-1 nella terza frazione ha però poi subito un po’ a sorpresa il ritorno del proprio avversario, arresosi infine solo in dirittura d’arrivo ma comunque dopo aver annullato un match point sul 4-5.

Nell’altra semifinale di giornata, a guadagnarsi il pass per contendere il titolo a Nole è stato Daniil Medvedev (2), che ha battuto Alexander Zverev (4) in 2 set con un doppio 6-2. Il russo è apparso in gran forma e, dopo aver preso le misure del match, non ha lasciato scampo al tedesco, che non è riuscito nemmeno in un’occasione a rubare il servizio del numero 2 al mondo.

Masters 1000 Parigi Bercy (Francia) – Semifinali, cemento (al coperto)

Court Central – Ora italiana: 11:45 (ora locale: 11:45 am)

