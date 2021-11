Gli italiani nel circuito Future: i numeri del 2021. Arnaldi e Darderi alle spalle dell’imprendibile Agamenone

Una seconda parte di stagione da “otto” in pagella ha portato Matteo Arnaldi nei primi posti della classifica dei piazzamenti dei giocatori italiani nel circuito Future, alle spalle dell’imprendibile Franco Agamenone che con nove finali (cinque titoli vinti) si è garantito il definitivo passaggio ai tornei Challenger. Nel settembre scorso, Arnaldi ha raggiunto una finale in un $25.000 in Belgio per poi imporsi in un pari categoria in Macedonia, a Skopje, piazzando il bis dopo il titolo conquistato ad agosto in quel di Bolzano: oltre a lui, a quota due titoli Future in stagione ci sono anche Luciano Darderi (2 vittorie e altrettante finali), Federico Arnaboldi, Edoardo Lavagno, Luca Nardi, Giovanni Fonio e Francesco Passaro.

FRANCO AGAMENONE (5 TITOLI – 4 FINALI)

GENNAIO – M15 Cairo (Egitto) – b. Filip Cristian Jianu (ROU) 7-6(0) 6-4

MARZO – M15 Monastir (Tunisia) – vs Naoki Nakagawa (JPN) 6-7(3) 4-6

MARZO – M15 Monastir (Tunisia) – vs Aziz Dougaz (TUN) 3-6 4-6

APRILE – M15 Monastir (Tunisia) – b. Antoine Escoffier (FRA) 6-7(2) 6-3 6-2

APRILE – M15 Monastir (Tunisia) – b. Eliakim Coulibaly (CIV) 6-2 6-3

MAGGIO – M25 Most (Repubblica Ceca) – vs Dalibor Svrcina (CZE) 4-6 6-7(3)

GIUGNO – M25 Montauban (Francia) – b. Jonathan Eysseric (FRA) 6-2 6-1

GIUGNO – M25 Bourg-en-Bresse (Francia) – vs Viktor Durasovic (NOR) 1-6 1-6

LUGLIO – M25 Casinalbo (Italia) – b. Matteo Arnaldi (ITA) 6-4 7-5

MATTEO ARNALDI (2 TITOLI – 2 FINALI)

LUGLIO – M25 Casinalbo (Italia) – vs Franco Agamenone (ITA) 4-6 5-7

AGOSTO – M25 Bolzano (Italia) – b. Alexander Weis (ITA) 6-0 6-1

SETTEMBRE – M25 Eupen (Belgio) – vs Facundo Diaz Acosta (ARG) 6-7(6) 2-6

SETTEMBRE – M25 Skopje (Macedonia) – b. Louis Wessels (GER) 6-1 6-0

LUCIANO DARDERI (2 TITOLI – 2 FINALI)

GIUGNO – M15 Monastir (Tunisia) – b. Santiago Rodriguez Taverna (ARG) 6-3 7-5

GIUGNO – M15 Monastir (Tunisia) – vs Omni Kumar (USA) 6-7(6) 3-6

LUGLIO – M15 Novi Sad (Serbia) – vs Filip Misolic (AUT) 4-6 4-6

AGOSTO – M15 Monastir (Tunisia) – b. Duarte Vale (POR) 6-2 6-2

FEDERICO ARNABOLDI (2 TITOLI – 1 FINALE)

MAGGIO – M15 Heraklion (Grecia) – vs Ben Patael (ISR) 1-6 4-6

GIUGNO – M15 Bergamo (Italia) – b. Riccardo Balzerani (ITA) 6-1 6-2

LUGLIO – M15 L’Aquila (Italia) – b. Alexander Weis (ITA) 4-6 7-5 6-1

EDOARDO LAVAGNO (2 TITOLI – 1 FINALE)

MAGGIO – M15 Shymkent (Kazakistan) – b. Alexander Shevchenko (RUS) 6-3 6-0

MAGGIO – M15 Shymkent (Kazakistan) – b. Yan Bondarevskiy (RUS) 5-7 6-2 6-3

SETTEMBRE – M15 Cairo (Egitto) – vs Simone Roncalli (ITA) 1-6 2-6

LUCA NARDI (2 TITOLI – 1 FINALE)

GIUGNO – M15 Genova (Italia) – b. Johan Nikles (SUI) 6-4 6-2

LUGLIO – M15 Perugia (Italia) – vs Andrea Basso (ITA) 3-6 6-4 6-7(3)

SETTEMBRE – M25 Madrid (Spagna) – b. Louis Wessels (GER) 7-5 6-2

GIOVANNI FONIO (2 TITOLI – 1 FINALE)

GENNAIO – M15 Antalya (Turchia) – b. Juan Manuel Cerundolo (ARG) walkover

MARZO – M15 Opatija (Croazia) – b. Giacomo Dambrosi (ITA) 6-2 6-3

MAGGIO – M15 Antalya (Turchia) – vs Nicolas Moreno De Alboran (USA) 5-7 4-6

FRANCESCO PASSARO (2 TITOLI)

APRILE – M15 Cairo (Egitto) – b. Giacomo Dambrosi (ITA) 6-1 6-4

AGOSTO – M15 Xativa (Spagna) – b. Inaki Montes de la Torre (ESP) 2-6 6-1 6-4

ALEXANDER WEIS (1 TITOLO – 3 FINALI)

LUGLIO – M15 L’Aquila (Italia) – vs Federico Arnaboldi (ITA) 6-4 5-7 1-6

AGOSTO – M25 Bolzano (Italia) – vs Matteo Arnaldi (ITA) 0-6 1-6

AGOSTO – M15 Warmbad-Villach (Austria) – vs Peter Heller (GER) 3-6 4-6

OTTOBRE – M15 Girona (Spagna) – b. Pol Toledo Bague (ESP) 6-2 6-7(7) 6-1

LUCA POTENZA (1 TITOLO – 2 FINALI)

MAGGIO – M15 Monastir (Tunisia) – b. Lucas Catarina (MON) 1-6 6-2 6-1

LUGLIO – M15 Monastir (Tunisia) – vs Eliakim Coulibaly (CIV) 7-5 2-6 4-6

AGOSTO – M15 Monastir (Tunisia) – vs Mattia Bellucci (ITA) 3-6 3-6

MATTIA BELLUCCI (1 TITOLO – 1 FINALE)

MARZO – M15 Sharm El Sheikh (Egitto) – vs Petros Chrysochos (CYP) 0-6 2-6

AGOSTO – M15 Monastir (Tunisia) – b. Luca Potenza (ITA) 6-3 6-3

SIMONE RONCALLI (1 TITOLO – 1 FINALE)

SETTEMBRE – M15 Cairo (Egitto) – vs Leonardo Aboian (ARG) 2-6 2-6

SETTEMBRE – M15 Cairo (Egitto) – b. Edoardo Lavagno (ITA) 6-1 6-2

ALESSANDRO RAGAZZI (1 TITOLO – 1 FINALE)

AGOSTO – M15 Cairo (Egitto) – b. Ryota Tanuma (JPN) 7-6(5) 6-2

SETTEMBRE – M15 Cairo (Egitto) – vs Santiago de la Fuente (ARG) 6-3 2-6 0-2 Rit.

ANDREA BASSO (1 TITOLO)

LUGLIO – M15 Perugia (Italia) – b. Luca Nardi (ITA) 6-3 4-6 7-6(3)

FABRIZIO ORNAGO (1 TITOLO)

GENNAIO – M15 Cairo (Egitto) – b. José Francisco Vidal Azorín (ESP) 7-6(5) 2-6 6-4

FLAVIO COBOLLI (1 TITOLO)

APRILE – M15 Antalya (Turchia) – b. Dragos Nicolae Madaras (SWE) 0-6 6-3 6-3

RAUL BRANCACCIO (1 TITOLO)

FEBBRAIO – M15 Antalya (Turchia) – b. Oleksii Krutykh (UKR) 6-4 6-4

GIACOMO DAMBROSI (3 FINALI)

MARZO – M15 Opatija (Croazia) – vs Giovanni Fonio (ITA) 2-6 3-6

APRILE – M15 Cairo (Egitto) – vs Francesco Passaro (ITA) 1-6 4-6

MAGGIO – M15 Antalya (Turchia) – vs Orlando Luz (BRA) 4-6 6-3 4-6

ALESSANDRO BEGA (2 FINALI)

MAGGIO – M15 Tbilisi (Georgia) – vs Alexander Shevchenko (RUS) 6-4 6-7(5) 3-6

AGOSTO – M25+H Lesa (Italia) – vs Matteo Martineau (FRA) 5-7 6-2 2-6

SAMUEL VINCENT RUGGERI (2 FINALI)

SETTEMBRE – M15 Ulcinj (Montenegro) – vs Rrezart Cungu (MNE) 6-3 2-6 1-6

OTTOBRE – M15 Selva Gardena (Italia) – vs Leandro Riedi (SUI) 6-7(1) 6-3 3-6

RICCARDO BALZERANI (2 FINALI)

FEBBRAIO – M15 Nur-Sultan (Kazakistan) – vs Michal Dembek (POL) 3-6 6-7(4)

GIUGNO – M15 Bergamo (Italia) – vs Federico Arnaboldi (ITA) 1-6 2-6

FRANCESCO FORTI (2 FINALI)

MAGGIO – M25 Kiseljak (Bosnia Erzegovina) – vs Matheus Pucinelli De Almeida (BRA) 4-6 6-2 4-6

GIUGNO – M25 Klosters (Svizzera) – vs Nicolas Moreno De Alboran (USA) 4-6 3-6

EDOARDO EREMIN (1 FINALE)

FEBBRAIO – M15 Sharm El Sheikh (Egitto) – vs Yu-Hsiou Hsu (TPE) 3-6 2-6

PIETRO RONDONI (1 FINALE)

MARZO – M15 Porec (Croazia) – vs Filip Misolic (AUT) 4-6 4-6

LORENZO ROTTOLI (1 FINALE)

SETTEMBRE – M15 Cairo (Egitto) – vs Hady Habib (LBN) 3-6 4-6

GIANMARCO FERRARI (1 FINALE)

APRILE – M15 Antalya (Turchia) – vs Nicolae Frunza (ROU) 2-6 1-6

LUCA GIACOMINI (1 FINALE)

GIUGNO – M15 Monastir (Tunisia) – vs Hong Seong-Chan (KOR) 5-7 3-6

*statistiche aggiornate alla settimana del 25 ottobre compresa