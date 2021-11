Wild Card in tabellone a Ortisei per Alexander Weis – Un gardenese nelle quali – Andreas Seppi ancora in forse per colpa dell’anca bloccata

Alexander Weis è il terzo giocatore altoatesino nel ranking mondiale dopo Jannik Sinner (ATP 9) e Andreas Seppi (ATP 101). Nella classifica ATP di lunedì il 24-enne di Bolzano ha sfondato per la prima volta il muro dei Top 500 grazie alla vittoria al primo torneo ITF a Girona in Spagna la settimana prima. Weis, oggi numero 494 del mondo, come premio per la migliore stagione della sua carriera ha ricevuto la wild card dagli organizzatori in tabellone allo Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol, il torneo altoatesino più importante dell’anno che si svolgerà per la dodicesima volta nella prossima settimana dal 7 al 14 novembre a Ortisei. “Abbiamo voluto premiare la grande stagione di Weis e abbiamo deciso di dargli la nostra wild card”, ha detto Ambros Hofer, direttore del torneo gardenese. Anche per quanto riguarda la wild card delle qualificazioni avranno la precedenza i giocatori locali. Uno tra Patric Prinoth, Erwin Tröbinger e Gabriel Moroder cercherà di conquistare un posto nel main draw nelle qualificazioni che si disputeranno nei giorni 7 e 8 novembre (domenica e lunedì). A chi sarà assegnata la wild card però non è ancora stato deciso.

Intanto gli organizzatori sperano di avere al via la prossima settimana anche Andreas Seppi, il 37-enne di Caldaro, l’unico ad avere vinto due volte il torneo di casa (2013 e 2014). Seppi è tornato in Alto Adige dopo la sconfitta subita al secondo turno delle qualificazioni al Paris Masters (2:6, 1:6 contro Mikael Ymer) con l’anca bloccata. “Proprio prima dell’ultimo torneo della stagione sono tornati i problemi. Deve vedere i prossimi giorni se riesco a giocare a Ortisei o se devo rinunciare”. Seppi la sarebbe la prima testa di serie del torneo, che ha in tabellone dodici Top 200 del mondo.

