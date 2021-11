Da Tenerife: Verdasco vince il braccio di ferro contro Moroni “Intensa altalena contro un grande lottatore” Avanza Giustino

2 ore e 5 minuti di battaglia, ma alla fine Fernando Verdasco esce vincitore dal primo turno del Tenerife Challenger targato MEF Tennis Events. Lo spagnolo ha battuto l’azzurro Gian Marco Moroni 6-1 5-7 6-2: un match di rara intensità che ha entusiasmato il pubblico presente all’Abama Tennis Academy.

Verdasco al secondo turno – Stanco ma soddisfatto l’ex numero 7 del mondo al termine dell’incontro: “Conoscevo il mio avversario, ci siamo allenati insieme a Madrid in passato. Sapevo che avrei affrontato un grande lottatore, uno che mette sempre tanta energia sulla palla e non molla mai sfruttando le sue grandi doti fisiche. Fortunatamente sono partito forte, il primo break mi ha dato fiducia e sono riuscito a mettere a segno tanti vincenti. Nel secondo set ho avuto problemi al servizio, la prima non entrava e di conseguenza Moroni ha alzato il livello. Sono cose che succedono nel tennis e che fanno cambiare i match. È stato frustrante perché in campo mi sentivo a mio agio, ma non ero più efficace”. Nel parziale decisivo, poi, Verdasco non ha lasciato scampo all’avversario: “Prima dell’inizio del terzo set mi sono calmato. Ho cercato di ricominciare a giocare aggressivo come nel primo, ma senza esagerare come fossi un kamikaze. Piano piano ho ritrovato il servizio e ce l’ho fatta. È stata un’altalena, sono contento di aver conquistato una chance di fare ancora meglio nel prossimo turno”.

Giustino c’è – Il prossimo avversario dell’iberico sarà un altro azzurro, Lorenzo Giustino, che si è imposto sullo spagnolo Daniel Rincon (recente vincitore degli US Open Junior) con lo score di 6-3 7-5: “La sfida è stata complicata. Sono arrivato a Tenerife dopo aver giocato la Serie A sulla terra rossa, non è stato facile trovare subito il ritmo sul veloce contro un giovane molto forte. Credo sia venuto fuori un bel match, soprattutto nel secondo set. Quando affronto ragazzi molto più giovani di me provo ad evitare pensieri e pressioni inutili, mi concentro sul mio tennis e mi diverto. Fisicamente mi sento bene, in fondo cosa cambia se il mio avversario ha 12 anni meno di me? Sappiamo giocare tutti a questo sport, è la testa che fa la differenza”. Superano il primo turno del Tenerife Challenger anche Quentin Halys, Michale Geerts, Andrey Kuznetsov, Frederico Ferreira Silva, Yan Bondarevskiy, Manuel Guinard e Ryan Peniston.

I risultati di martedì 2 novembre

Primo turno

Quentin Halys b. Alexander Shevchenko 6-7(4) 6-4 6-2

Fernando Verdasco b. Gian Marco Moroni 6-1 5-7 6-2

Michael Geerts b. Emilio Gomez 7-5 6-4

Lorenzo Giustino b. Daniel Rincon 6-3 7-5

Andrey Kuznetsov b. Filip Cristian Jianu 6-4 6-2

Frederico Ferreira Silva b. Nicholas David Ionel 6-1 6-0

Yan Bondarevskiy b. Marc Polmans 5-7 6-3 6-0

Manuel Guinard b. Thomas Fabbiano 6-2 3-6 6-4

Ryan Peniston b. Joris De Loore 5-7 6-3 6-3

CENTRAL COURT – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Tallon Griekspoor vs [Q] Yan Bondarevskiy

2. [1] Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs [PR] Kimmer Coppejans / Joris De Loore (non prima ore: 13:00)

3. [3/WC] Fernando Verdasco vs Lorenzo Giustino (non prima ore: 15:00)

4. Nuno Borges vs [7] Elias Ymer

5. Michael Geerts / Emilio Gomez vs Feliciano Lopez / Fernando Verdasco (non prima ore: 17:00)

GRANDSTAND – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Ivan Marrero Curbelo / Hillel Rousseau vs Alternate /

2. Chun-hsin Tseng vs [6] Altug Celikbilek (non prima ore: 12:00)

3. Tallon Griekspoor / Quentin Halys vs [4] Aziz Dougaz / Manuel Guinard (non prima ore: 15:00)

COURT 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Thomas Fabbiano / Frederico Ferreira Silva vs [2] Jeevan Nedunchezhiyan / Purav Raja

2. Jakub Paul / Arthur Reymond vs Altug Celikbilek / Ergi Kirkin (non prima ore: 15:00)