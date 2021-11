Da Solarino: L’Archigen Cup entra nel vivo. Otto giovani azzurre qualificate al main draw

Le qualificazioni del 31 ottobre e 1 novembre hanno portato all’ingresso nel tabellone principale di otto giovani promesse italiane: Giorgia Pedone, Virginia Ferrara, Gaia Greco, Maddalen Giordano, Anastasia Abbagnato, Asia Serafini e Cecilia Manitto.

A partire da domani 2 novembre l’Archigen Cup entra nel vivo con gli incontri del primo turno tra la testa di serie svedese Cabaj Award e l’italiana Federica Urgesi, la doppia sfida azzurra Arcidiacono-Valente e Bilardo-Manitto, mentre Melania Delai sfiderà la slovacca Mia Chudejova. L’ex 161 del mondo Anne Shaefer (wild card) affronterà la diciottenne Eleonora Alvisi.

Nel doppio le azzurre Urgesi e Valente se la vedranno contro la testa di serie Award e l’australiana Smith, Federica Bilardo e Nicole Fossa Huergo saranno invece impegnate contro le connazionali Dessolis e Odorizzi, mentre Federica Arcidiacono e Giulia Crescenzi sfideranno Emily Di Giannantonio e Anna Schubries arrivata a Solarino con Anne Shaefer nella duplice veste di giocatrice e coach.

Md

[1] Jacqueline Cabaj awad vs Federica Urgesi

Eleonora Alvisi vs Anne Schaefer

Anastasia Abbagnato vs Georgia Pedone

Chiara Girelli vs [8] Giulia Crescenzi

[3] Federica Arcidiacono vs Denise Valente

Giulia Tedesco vs Gaia Greco

Barbara Dessolis vs Maria Toma

CECILIA Manitto vs [5] Federica Bilardo

[6] Alicia Smith vs Asia Serafini

Karolina Vlckova vs Sofia Pizzoni

Carola Cavelli vs Aleksandra Julia Jelen

Sevil Yuldasheva vs [4] Nicole Fossa huergo

[7] Bojana Klincov vs Maddalena Giordano

Petra Csabi vs Angelina Wirges

Virginia Ferrara vs Helena Stevic

Mia Chudejova vs [2] Melania Delai