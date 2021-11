ITF Nantes e Haabneeme: I Main Draw

ITF NANTES(Fra 60k cemento indoor)

[1] Anhelina Kalinina vs Karman Kaur Thandi

Carole Monnet vs TBD

TBD vs TBD

Samantha Murray sharan vs [5] Kamilla Rakhimova

[4] Martina Trevisan vs TBD

Daria Snigur vs Simona Waltert

Alice Robbe vs TBD

Audrey Albie vs [8] Qinwen Zheng

[6] Polona Hercog vs Urszula Radwanska

Jessika Ponchet vs Lesley Pattinama kerkhove

Mallaurie Noel vs TBD

Chloe Paquet vs [3] Oceane Dodin

[7] Vitalia Diatchenko vs Seone Mendez

Ankita Raina vs TBD

Amandine Hesse vs TBD

[2] Varvara Gracheva vs TBD

ITF HAABNEEME(Est 25k cemento indoor)

[1] Kaia Kanepi vs TBD

Katie Swan vs Maria Lota Kaul

Elena Malygina vs Yue Yuan

Bibiane Schoofs vs [6] Jesika Maleckova

[3] Katie Boulter vs Eva Guerrero alvarez

Tena Lukas vs Martina Di giuseppe

TBD vs TBD

[8] Miriam Kolodziejova vs TBD

[5] Jodie Anna Burrage vs Darya Astakhova

Laura Hietaranta vs Bianca Turati

Maileen Nuudi vs TBD

Alexandra Vecic vs [4] Mariam Bolkvadze

[7] Dalila Jakupovic vs Quirine Lemoine

Chihiro Muramatsu vs TBD

Pemra Ozgen vs TBD

[2] Dalma Galfi vs TBD