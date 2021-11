Masters 1000 Parigi Bercy: Amara sconfitta per Fabio Fognini che ha servito anche per il match contro Marton Fucsovics. Per Fabio niente sfida con Novak Djokovic

Niente da fare per Fabio Fognini, uscito di scena al primo turno del torneo Masters 1000 di Parigi-Bercy.

Il 34enne di Arma di Taggia, n.37 del ranking mondiale, ha ceduto per 61 67(6) 76(5), al termine di una battaglia di quasi due ore e tre quarti, all’ungherese Marton Fucsovics, n.40 ATP.

Sarà dunque Fucsovics l’avversario al secondo turno di Novak Djokovic, n.1 del mondo che rientra nel tour dopo la finale persa agli US Open e il mancato Grande Slam.

Da segnalare che Fognini dopo aver perso il primo set per 1 a 6 ha chiamato il fisioterapista per un problema fisico poi risolto.

Nel secondo set l’azzurro sotto per 2 a3 e servizio per l’avversario recuperava il break nel sesto gioco e poi vinceva la frazione al tiebreak per 8 punti a 6 dopo aver annullato un match point sul 5 a6 e battuta per Fabio.

Nel terzo set Fognini avanti per 2 a 0 cedeva la battuta nel quarto game.

Sul 4 pari l’azzurro piazzava il break ma nel gioco successivo impegnato a servire per chiudere la partita perdeva malamente a 30 il servizio.

Nel tiebreak Fabio avanti per 3 a 2 e minibreak di vantaggio subiva un parziale di 4 punti consecutivi con il magiaro che si portava sul 6 a 3, prima di chiudere con un ace sul match point la partita per 7 punti a 5.

ATP ATP Paris Fucsovics M. Fucsovics M. 6 6 7 Fognini F. Fognini F. 1 7 6 Vincitore: Fucsovics M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Fucsovics M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Fognini F. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Fucsovics M. 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Fognini F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Fucsovics M. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Fognini F. 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Fucsovics M. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Fognini F. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Fucsovics M. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Fucsovics M. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Fucsovics M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Fognini F. 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Fucsovics M. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Fognini F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Fucsovics M. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Fucsovics M. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Fognini F. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Fucsovics M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Fognini F. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Fucsovics M. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Fognini F. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Fucsovics M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Fognini F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 Fucsovics M. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Fognini F. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Fucsovics M. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Fognini F. 15-0 15-15 30-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Fucsovics M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

9 ACES 17 DOUBLE FAULTS 459/102 (58%) FIRST SERVE 67/114 (59%)46/59 (78%) 1ST SERVE POINTS WON 42/67 (63%)18/43 (42%) 2ND SERVE POINTS WON 19/47 (40%)0/4 (0%) BREAK POINTS SAVED 10/16 (63%)16 SERVICE GAMES PLAYED 1525/67 (37%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 13/59 (22%)28/47 (60%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 25/43 (58%)6/16 (38%) BREAK POINTS CONVERTED 4/4 (100%)15 RETURN GAMES PLAYED 1610/14 (71%) NET POINTS WON 13/20 (65%)25 WINNERS 2931 UNFORCED ERRORS 4464/102 (63%) SERVICE POINTS WON 61/114 (54%)53/114 (46%) RETURN POINTS WON 38/102 (37%)117/216 (54%) TOTAL POINTS WON 99/216 (46%)203km/h MAX SPEED 201 km/h187 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 181 km/h146 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 142 km/h