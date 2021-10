Frances Tiafoe sulla partita di ieri contro Sinner: “ho provato a capire se si fosse innervosito un po’, So come portare gli spettatori dietro di me”

Frances Tiafoe ha parlato del suo comportamento tenuto contro Jannik Sinner nella semifinale del torneo di Vienna.

“È stata una lunga settimana per me. Ho cercato di divertirmi e di coinvolgere la folla, ho provato a capire se si fose innervosito un po’, So come portare gli spettatori dietro di me, poche battute e cose del genere, e poi ho iniziato a giocare in modo incredibile.

Il pubblico sugli spalti ha fatto la differenza” .