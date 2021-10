Boris Becker sulla questione vaccinazioni: “I tennisti sono spiriti liberi”

La questione della vaccinazione Covid-19 continua ad essere uno dei principali punti di discussione nel mondo del tennis, non ultimo con l’Australian Open che si avvicina velocemente. Restano molte domande sulla questione dei tennisti non vaccinati se saranno ammessi in Australia, ma Boris Becker ha spiegato perché il tasso di vaccinazione è ancora basso tra i tennisti.

“I tennisti sono i loro stessi manager. Non giocano per una squadra e sono spiriti liberi. Non ci piace essere etichettati”, ha esordito l’ex numero uno del mondo.

Tuttavia, non gli piace vedere questo tasso così basso. “Ho sentito i numeri e naturalmente sono rimasto sorpreso che ci siano così tanti tennisti che non sono vaccinati. Se si guarda intorno, il numero di persone vaccinate nel mondo sta aumentando. Penso che questo sia positivo. Per esempio, due terzi dei calciatori della Premier League sono vaccinati”, ha sottolineato.

“Gli atleti devono rendersi conto che se vogliono continuare a fare il loro sport, prima o poi devono vaccinrsi. Capisco coloro che hanno qualcosa in contrario. Ma se sei un atleta devi seguire le regole. Molti lo trovano difficile, ma è così che funziona”, ha concluso.