Challenger Guayaquil: Il Main Draw ed il Tabellone di Quali. Non ci sono italiani al via

CHALLENGER Guayaquil (Ecuador) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Munar, Jaume vs Tabilo, Alejandro

(WC) Guillen Meza, Alvaro vs King, Darian

Oliveira, Goncalo vs Cid Subervi, Roberto

Kopriva, Vit vs (5) Cerundolo, Francisco

(4) Baez, Sebastian vs Kicker, Nicolas

Qualifier vs Hardt, Nick

Jarry, Nicolas vs (Alt) Galarneau, Alexis

Collarini, Andrea vs (6) Seyboth Wild, Thiago

(7) Dellien, Hugo vs Krstin, Pedja

De Jong, Jesper vs Andreozzi, Guido

Qualifier vs (Alt) Diaz Acosta, Facundo

Mejia, Nicolas vs (3) Galan, Daniel Elahi

(8) Etcheverry, Tomas Martin vs Quiroz, Roberto

Qualifier vs (WC) Hidalgo, Diego

Qualifier vs Tirante, Thiago Agustin

Casanova, Hernan vs (2/WC) Bagnis, Facundo

CHALLENGER Guayaquil (Ecuador) – Tabellone Qualificazione, terra battuta

(1) Crawford, Olivervs (Alt) Dutra da Silva, Daniel(WC) Dellien, Murkelvs (6) Zukas, Matias

(2) Alvarez, Nicolas vs Zeballos, Federico

(Alt) Barrientos, Nicolas vs (7) Gomez, Alejandro

(3) Alvarez Varona, Nicolas vs (WC) Castro, Francisco

(Alt) Hernandez, Alex vs (5) Gonzalez, Alejandro

(4) Rodriguez, Cristian vs Torres, Juan Bautista

(WC) Larrea, Miguel Mateo vs (8) Juarez, Facundo

CANCHA CENTRAL – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Nicolas Alvarez Varona vs [WC] Francisco Castro

2. [WC] Murkel Dellien vs [6] Matias Zukas (non prima ore: 19:30)

3. [WC] Miguel Mateo Larrea vs [8] Facundo Juarez (non prima ore: 22:00)

CANCHA RAUL VIVER – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Alex Hernandez vs [5] Alejandro Gonzalez

2. [4] Cristian Rodriguez vs Juan Bautista Torres (non prima ore: 19:30)

3. [1] Oliver Crawford vs [Alt] Daniel Dutra da Silva (non prima ore: 22:00)

CANCHA 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Nicolas Alvarez vs Federico Zeballos

2. [Alt] Nicolas Barrientos vs [7] Alejandro Gomez (non prima ore: 19:30)