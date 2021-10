Chalenger Tenerife: Il Main Draw e Qualificazione. Tre azzurri al via nel tabellone principale

CHALLENGER Tenerife (Spagna) – Tabellone Principale, cemento

(1) Griekspoor, Tallon vs Kirkin, Ergi

Polmans, Marc vs Qualifier

Clarke, Jay vs Tseng, Chun-hsin

Skatov, Timofey vs (6) Celikbilek, Altug

(3/WC) Verdasco, Fernando vs Moroni, Gian Marco

(WC) Rincon, Daniel vs Giustino, Lorenzo

Borges, Nuno vs Coppejans, Kimmer

Moriya, Hiroki vs (7) Ymer, Elias

(8) Sousa, Joao vs Qualifier

Fabbiano, Thomas vs Guinard, Manuel

Kuznetsov, Andrey vs Lestienne, Constant

Qualifier vs (4) Halys, Quentin

(5) Gomez, Emilio vs Geerts, Michael

Peniston, Ryan vs (PR) De Loore, Joris

Ferreira Silva, Frederico vs Qualifier

Svrcina, Dalibor vs (2/WC) Lopez, Feliciano

CHALLENGER Tenerife (Spagna) – Tabellone Qualificazione, cemento

(1) Cazaux, Arthurvs (WC) Damas, Miguel(WC) Marrero Curbelo, Ivanvs (5) Shevchenko, Alexander

(2) Jianu, Filip Cristian vs Gerch, Lucas

(Alt) Bondarevskiy, Yan vs (7/PR) Bellucci, Thomaz

(3) Dougaz, Aziz vs Ionel, Nicholas David

Michalski, Daniel vs (6) Benchetrit, Elliot

(4) Gautier, Alexis vs (WC) Soriano Barrera, Adria

Orlov, Vladyslav vs (8) Kravchenko, Georgii

CENTRAL COURT – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Alexis Gautier vs [WC] Adria Soriano Barrera

2. [1] Arthur Cazaux vs [WC] Miguel Damas

3. [Alt] Yan Bondarevskiy vs [7/PR] Thomaz Bellucci

GRANDSTAND – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Daniel Michalski vs [6] Elliot Benchetrit

2. Vladyslav Orlov vs [8] Georgii Kravchenko

3. [WC] Ivan Marrero Curbelo vs [5] Alexander Shevchenko

COURT 1 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] Aziz Dougaz vs Nicholas David Ionel

2. [2] Filip Cristian Jianu vs Lucas Gerch