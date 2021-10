Thomas Muster prevede problemi per Dominic: “Thiem tornerà nell’élite solo nel 2023”.

Roger Federer e Rafael Nadal torneranno dall’infortunio nel 2022, ma anche Dominic Thiem farà la stessa cosa nella prossima stagione dopo che un grave problema al polso destro gli ha rovinato il resto della stagione. Ora, però, Thomas Muster, che sa anche cosa vuol dire avere a che fare con lesioni gravi, mette un freno alle aspettative.

“Thiem tornerà nell’élite solo nel 2023. Il prossimo anno sarà molto complicato per lui. Non può nemmeno guardare troppo la classifica. Con il disgelo dei punti, scenderà vicino al numero 60. Se non difenderà gli ‘ottavi di finale’ agli Australian Open l’inizio della stagione sarà duro, potrebbe ucire dalla top 100. Da lì, è probabile che non entrerà nemmeno nel tabellone di tutti i tornei”, ha sottolineato l’ex leggenda del tennis austriaco.

Muster, che ha avuto da coach un rapporto burrascoso con Thiem e soprattutto con il padre, ha anche dato alcuni consigli. “Ora deve riabituarsi a tutto, è una conseguenza di questo infortunio. Sia nell’allenamento quotidiano che prima delle partite. Un recupero così non avviene da un giorno all’altro. Dopo il mio infortunio ho avuto bisogno di molto tempo per tornare, ho giocato con molto dolore il resto dell’anno e mi ci è voluto molto tempo per tornare al top”.