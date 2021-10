ATP 500 Vienna: Il programma di Giovedì 28 Ottobre 2021

Centre Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Gael Monfils vs [8] Diego Schwartzman

2. [WC] Dennis Novak vs [7] Jannik Sinner

3. Alex de Minaur vs [2] Alexander Zverev (non prima ore: 17:30)

4. [1] Stefanos Tsitsipas vs [Q] Frances Tiafoe

#glaubandich Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [6] Felix Auger-Aliassime vs Cameron Norrie

2. [4] Casper Ruud vs Lorenzo Sonego

3. [WC] Oliver Marach / Philipp Oswald vs [3] John Peers / Filip Polasek (non prima ore: 15:30)

4. Felix Auger-Aliassime / Andreas Mies vs [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury

5. [1] Nikola Mektic / Mate Pavic vs Nicolas Mahut / Fabrice Martin OR [LL] Sander Gille / Dominik Koepfer