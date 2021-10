Jannik Sinner: “Sarà una gara tosta con Dennis Novak” (con il video della partita di oggi contro Opelka a Vienna)

Jannik Sinner : “Ho risposto piuttosto bene, anche se contro giocatori così molti game in risposta vanno via velocemente. Ma devo essere contento, ora bisogna prepararsi per la prossima partita. Oggi al servizio è andato tutto bene. Sono contento della mia prestazione.

Sarà una gara tosta con Novak, per diversi fattori. Ho visto giocare Dennis contro Mager e ha fatto molto bene; conosce bene il campo, vedremo come va. Dovrò prepararla molto bene, questo è certo”.

“La cosa più importante per me è guardare su me stesso, sono qua per giocar bene e posso essere più felice della mia prestazione oggi rispetto a guardare un’altra partita di un rivale per le Finals. Ovviamente seguo i miei rivali e loro fanno lo stesso. Dopo Parigi vediamo come andranno, per me domani è importante, devo cercare di vincere e si vedrà. Per il 99% guardo su me stesso, all’1% guardo gli altri. Cerco sempre di essere molto professionale in tutte le cose”.