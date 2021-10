ITF Selva Val Gardena: Il resoconto di giornata (25 Ottobre 2021)

Non era proprio la giornata degli altoatesini oggi a Selva nel 15.000 dollari ITF „Val Gardena Südtirol Raiffeisen“. Il brissinese Christian Fellin è stato eliminato nelle qualificazioni, mentre la coppia gardenese Prinoth-Tröbinger e Fellin-Moroder si è dovuta arrendere all’esordio nel doppio.

Dopo Nicolò Toffanin di Laives e Gabriel Moroder di Ortisei, oggi pure Christian Fellin ha salutato il torneo gardenese. Il 17enne brissinese è stato battuto al secondo, decisivo turno delle qualificazioni dalla testa di serie numero 3 azzurra Alessandro Pecci (ATP 1253) in due set di misura per 6-3, 7-5.

Occhi puntati dunque su Erwin Tröbinger e Patric Prinoth, che hanno ricevuto una wild card per il tabellone principale. Il padrone di casa Tröbinger esordirà domani nel terzo match dopo le ore 9.30, dove se la vedrà con il numero 3 del seeding, Luca Potenza. Il 21enne italiano è un ottimo tennista ed occupa attualmente il 609° posto nelle classifiche mondiali. Subito dopo debutterà Patric Prinoth. Esordio meno complicato per il 25enne di Santa Cristina, che si giocherà un biglietto per gli ottavi contro la wild card Samuel Vincent Ruggeri (ATP 871).

I due beniamini locali sono scesi in campo già oggi pomeriggio nel doppio, dove Prinoth/Tröbinger si sono però subito fermati contro Nicosia (USA)/Augusto Virgili (ITA), battuti in un’ora e 17 minuti di gioco per 7-6(6), 6-3. Christian Fellin e Gabriel Moroder hanno perso la sfida tutta italiana contro Giovanni Oradini/Davide Pozzi per 6-2, 6-4. In serata la coppia targata Rungg, il bolzanino Sebastian Brzezinski e Horst Rieder di Fiè, sfiderà Alessio Tramontin/Daniele Valentino.

ITF “Val Gardena Südtirol Raiffeisen” Selva – 15.000 dollari

Qualificazione

2° turno

Yannik Steinegger (SUI/ATP 1139/1) – Dominik Langmajer (CZE/ITF 1570/11)

Leopold Zima (GER/ATP 1183/2) – Simone Vaccari (ITA/ITF 2194/16) 7:5, 6:4

Alessandro Pecci (ITA/ATP 1253/3) – Christian Fellin (ITA/Bressanone/ITF 2155/15) 6:3, 7:5

Kai Lemstra (GER/ATP 1288/4) – Dominique Graf (GER/ITF 1523/10) 7:5, 6:2

Nicolo Pozzani (ITA/ITF 2261) – Carlo Alberto Fossati (ITA/ITF 1675) 5:7, 7:6(4), 3:10

Augusto Virgili (ITA/ATP 1828/6) – Sizya Ernest Kivanda (GBR/ITF 1395/9) 4:6, 6:3, 10:7

Michael Glöckler (AUT/ATP 1928/7) – Alessio Tramontin (ITA/ITF 1992/14) 7:5, 3:6, 10:7

David Tomic (AUT) – Federico Salomone (ITA/ITF 1870) 3:6, 4:6

Tabellone principale

1° turno

Elmar Ejupovic (GER/ATP 429/1) – Augusto Virgili (ITA/ATP 1828)

Patric Prinoth (ITA/Santa Cristina/ITF 1568/WC) – Samuel Vicent Ruggeri (ITA/ATP 871/WC)

Marco Brugnerotto (ITA/ATP 952) – Federico Salomone (ITA/ITF 1870)

Niklas Schell (GER/ATP 1183) – Lorenzo Bocchi (ITA/ATP 708/7) 7:5, 6:3

Luca Potenza (ITA/ATP 609/3) – Erwin Tröbinger (ITA/Selva/WC)

Jonas Trinker (AUT/ATP 990) – Federico Iannaccone (ITA/ATP 790) 1:6, 3:6

Kai Lemstra (GER/ATP 1288) – Carlo Alberto Fossati (ITA/ITF 1675)

Leopold Zima (GER/ATP 1183) – Mattia Bellucci (ITA/ATP 673/6)

Martin Krumich (CZE/ATP 726/8) – Matteo Gigante (ITA/ATP 936/WC)

Michael Glöckler (AUT/ATP 1928) – Andrea Guerrieri (ITA/ATP 870)

Leandro Riedi (SUI/ATP 777) – Sandro Kopp (AUT/ATP 781)

Marcello Serafini (ITA/ATP 935) – Luca Giacomini (ITA/ATP 622/4)

Tim Handel (GER/ATP 646/5) – Alessandro Ragazzi (ITA/ATP 825) 7:5, 6:2

Luigi Sorrentino (ITA/ATP 909) – Yannik Steinegger (SUI/ATP 1139)

Giacomo Dambrosi (ITA/ATP 749) – Alessandro Pecci (ITA/ATP 1253)

Sebastian Prechtel (GER/ATP 757) – Mick Veldheer (NED/ATP 563/2)