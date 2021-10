Ottimo esordio per Andreas Seppi ad Ismaning

Inizia con il piede giusto l’avventura di Andreas Seppi nell’ATP Challenger di Ismaning. Lunedì sera il 37enne caldarese ha superato all’esordio il tedesco Tobias Kamke (ATP 249) in due set con il punteggio di 7-5, 6-3.

Seppi è la terza testa di serie nel “Wolffkran Open” a Monaco in Baviera, dotato di 44.820 euro di montepremi. L’altoatesino, che occupa attualmente la 98° posizione nel ranking ATP, ha debuttato alla grande. Al primo turno Seppi ha affrontato per la quarta volta in carriera il beniamino locale Tobias Kamke. L’allievo di Max Sartori ha vinto il primo scontro diretto 13 anni fa a Wimbledon in quattro set, nel 2010 si è invece affermato Kamke, sempre a Wimbledon, in quattro parziali. Seppi si è imposto anche nell’ultimo confronto dieci anni fa ad Eastbourne.

Stasera l’azzurro ha festeggiato la terza vittoria nella quarta uscita contro Kamke. Il primo set è ancora molto equilibrato: fino al 6-5 a favore di Seppi entrambi i tennisti confermano il proprio turno di battuta, anche se Seppi nell’undicesimo game deve annullare due palle break al tedesco. Dall’altra parte il tennista d’Oltradige riesce a strappare il servizio a Kamke per il decisivo 7-5. Nella seconda frazione di gioco il numero 98 del mondo conquista subito il break del 3-1. Seppi sul suo turno di battuta non concede niente e dopo un’ora e 14 minuti di gioco si impone con la prima palla match per 6-3.

Negli ottavi di finale Seppi sfiderà mercoledì il vincente dell’incontro tra il polacco Kacper Zuk (ATP 163) e l’ucraino Vitaliy Sachko (ATP 244), che si affronteranno stasera. Nessun precedente tra Seppi e questi due giocatori.