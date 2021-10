La WTA cambia un punteggio nel ranking. Badosa qualificata alle Finals

Una rettifica da parte della WTA ha significato molto per Paula Badosa che si è qualificata per le WTA Finals, senza doversi preoccupare di ciò che accadrà la prossima settimana. Il cambiamento è nel punteggio assegnato a Anett Kontaveit dove c’è stato un errore nell’attribuzione dei punti ed un cambiamento in corsa del suo punteggio.

Con questo chiarimento, la Badosa non potrà essere più superata da Kontaveit e Ons Jabeur nella lotta per i due posti liberi, ma la verità è che la storia per la qualificazione ora è ancora più semplice dato che Ons si è ritirata dal torneo di Courmayeur a causa di un infortunio. Ciò significa che tutto dipenderà da cosa combinerà la prossima settimana Anett Kontaveit.

Dopo essere diventata campionessa a Mosca, la Kontaveit dovrà vincere il torneo a Cluj-Napoca e se accadrà giocherà le Finals. Qualsiasi altro scenario, premierà la Jabeur che si unirà ad Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova, Maria Sakkari, Iga Swiatek, Garbine Muguruza e Paula Badosa. Tuttavia, se l’infortunio di Jabeur fosse più grave, l’estone sarà alle Finals, dato che non potrà più essere superata dalle altre giocatrici che sono più indietro nel ranking.