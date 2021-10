Challenger Las Vegas: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessun italiano presente

CHALLENGER Las Vegas (USA) – Tabellone Principale, cemento

(1) Johnson, Steve vs Karlovic, Ivo

Qualifier vs (Alt) Kozlov, Stefan

Kubler, Jason vs Watanuki, Yosuke

Stebe, Cedrik-Marcel vs (7) Gomez, Emilio

(4) Altmaier, Daniel vs Uchiyama, Yasutaka

(WC) Kovacevic, Aleksandar vs Eubanks, Christopher

Qualifier vs Ito, Tatsuma

(WC) Sauer, Jordan vs (5) Daniel, Taro

(6) Krueger, Mitchell vs Vukic, Aleksandar

Mmoh, Michael vs Kokkinakis, Thanasi

Qualifier vs (WC) Bulus, Christopher

Torpegaard, Mikael vs (3) Sandgren, Tennys

(8) Jung, Jason vs Kwiatkowski, Thai-Son

Fratangelo, Bjorn vs Escobedo, Ernesto

Qualifier vs Wolf, J.J.

Schnur, Brayden vs (2) Kudla, Denis

CHALLENGER Las Vegas (USA) – Tabellone Qualificazione, cemento

(1) Wu, Tung-Lin vs (WC) Perez, Alfredo

(Alt) King, Evan vs (5) Sasikumar, Mukund

(2) Jaziri, Malek vs Kelly, Dayne

(WC) Song, Evan vs (7) McHugh, Aidan

(3) Chappell, Nick vs (Alt) Smith, Roy

(WC) Garner, Zach vs (8) Mochizuki, Shintaro

(4) Aragone, JC vs Redlicki, Michael

Young, Donald vs (6) King, Darian

Court 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Zach Garner vs [8] Shintaro Mochizuki

2. [WC] Evan Song vs [7] Aidan McHugh

3. [1] Tung-Lin Wu vs [WC] Alfredo Perez

Court 7 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Donald Young vs [6] Darian King

2. [2] Malek Jaziri vs Dayne Kelly

3. [Alt] Evan King vs [5] Mukund Sasikumar

Court 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Nick Chappell vs [Alt] Roy Smith

2. [4] JC Aragone vs Michael Redlicki