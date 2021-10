Challenger Lima 2: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessuna presenza italiana

CHALLENGER Lima 2 (Peru) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Monteiro, Thiago vs Barrios Vera, Tomas

Kuzmanov, Dimitar vs Qualifier

Kopriva, Vit vs Olivo, Renzo

(Alt) Mejia, Nicolas vs (6) Seyboth Wild, Thiago

(3) Galan, Daniel Elahi vs Etcheverry, Tomas Martin

(WC) Huertas Del Pino Cordova, Arklon vs Jarry, Nicolas

(PR) Melzer, Gerald vs Qualifier

Tabilo, Alejandro vs (5) Baez, Sebastian

(8) Varillas, Juan Pablo vs (Alt) Krstin, Pedja

Collarini, Andrea vs Qualifier

De Jong, Jesper vs (Alt) Quiroz, Roberto

Ficovich, Juan Pablo vs (4) Cerundolo, Francisco

(7) Dellien, Hugo vs (Alt) Oliveira, Goncalo

Kicker, Nicolas vs (WC) Alvarez, Nicolas

(WC) Huertas del pino, Conner vs Qualifier

(Alt) Luz, Orlando vs (2) Cerundolo, Juan Manuel

CHALLENGER Lima 2 (Peru) – Tabellone Qualificazione, terra battuta

(1) Casanova, Hernanvs (Alt) Stevens, Bart(Alt) Romboli, Fernandovs (8/Alt) Thirouin, Jean

(2) Galarneau, Alexis vs (WC) Buse, Ignacio

(Alt) Pospisil, Jaroslav vs (7/Alt) Hidalgo, Diego

(3) Catarina, Lucas vs (WC) Ballotta, Gianluca

(Alt) Castelnuovo, Luca vs (5) Lazarov, Alexandar

(4) Rodriguez, Cristian vs (Alt) Martinez, Luis David

(WC) Bueno, Gonzalo vs (6/Alt) Villanueva, Gonzalo

Cancha Central – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Lucas Catarina vs [WC] Gianluca Ballotta

2. [2] Alexis Galarneau vs [WC] Ignacio Buse

3. [WC] Gonzalo Bueno vs [6/Alt] Gonzalo Villanueva

Cancha 4 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Luca Castelnuovo vs [5] Alexandar Lazarov

2. [Alt] Fernando Romboli vs [8/Alt] Jean Thirouin

3. [1] Hernan Casanova vs [Alt] Bart Stevens (non prima ore: 21:00)

Cancha 5 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 14:00)

1. [4] Cristian Rodriguez vs [Alt] Luis David Martinez

2. [Alt] Jaroslav Pospisil vs [7/Alt] Diego Hidalgo