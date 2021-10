Da Tenerife: Il resoconto delle Semifinali. Camila Giorgi spreca e si ferma in semifinale

Camila Osorio e Ann Li sono le finaliste del Tenerife Ladies Open, torneo WTA 250 organizzato da MEF Tennis Events. Sul Center Court dell’Abama Tennis Academy la colombiana ha battuto Camila Giorgi con il punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e 35 minuti di gioco, mentre la statunitense si è imposta sul Alizé Cornet con un netto 6-2 6-1 in un’ora e 23.

Osorio accede alla finale – La sudamericana (che a metà settimana ha accorciato il proprio nome sul sito ufficiale della WTA passando da Maria Camila Osorio Serrano a Camila Osorio), ha risposto colpo su colpo alle accelerazioni dell’azzurra, meritando il successo: “Non ho mai corso così tanto in vita mia. Abbiamo giocato un match di rara intensità, sono felicissima di averla spuntata. A inizio partita la mia avversaria ha servito benissimo mettendo un’alta percentuale di prime palle in campo, poi quando ho trovato il ritmo in risposta la sfida è girata. La finale contro Ann Li? Non so cosa aspettarmi, non l’ho mai affrontata in passato. Ci siamo allenate qualche volta insieme: di sicuro sarà un incontro complicato”.

Li demolisce Cornet – Senza storia l’altra semifinale, dominata dal primo all’ultimo punto da una scatenata Ann Li: “Sapevo di dover giocare con estrema aggressività per vincere. I due precedenti tra di noi (una vittoria per parte tra Australian Open e Chicago 2021, ndr) sono state due battaglie e mi hanno permesso di entrare in campo preparata su cosa dover fare”. La ventunenne di King of Prussia (Pennsylvania) raggiunge questa finale al termine di una stagione che le ha regalato diverse soddisfazioni da tutti i punti di vista: “Penso di essere cresciuta tanto mentalmente, fisicamente e a livello tecnico. Sicuramente c’è ancora da lavorare, ma nel complesso il mio 2021 è stato davvero soddisfacente”. Titolo di doppio alla norvegese Ulrikke Eikeri e all’australiana Ellen Perez, che in finale hanno sconfitto la coppia ucraina composta da Lyudmyla Kichenok e Marta Kostyuk con lo score di 6-3 6-3. La finale di singolare è in programma domenica 24 ottobre alle 16 (17 italiane).

WTA WTA Tenerife Li A. Li A. 6 6 Cornet A. Cornet A. 2 1 Vincitore: Li A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Li A. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Cornet A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Li A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Cornet A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Li A. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Cornet A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Li A. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Cornet A. 0-15 0-30 15-40 5-2 → 6-2 Li A. 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Cornet A. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Li A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Cornet A. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Li A. 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Cornet A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Li A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

