ATP 250 San Pietroburgo: Il Tabellone Principale. Rublev guida il seeding

ATP 250 San Pietroburgo – Tabellone Principale – Indoor hard

(1) Rublev, Andrey vs Bye

Djere, Laslo vs Ivashka, Ilya

Qualifier vs Qualifier

(WC) Serdarusic, Nino vs (8) Korda, Sebastian

(3) Bautista Agut, Roberto vs Bye

Qualifier vs McDonald, Mackenzie

Cilic, Marin vs Ramos-Vinolas, Albert

Mannarino, Adrian vs (6) Khachanov, Karen

(5) Fritz, Taylor vs Qualifier

Martinez, Pedro vs Paul, Tommy

Millman, John vs (WC) Oliel, Yshai

Bye vs (4) Karatsev, Aslan

(7) Bublik, Alexander vs (WC) Tiurnev, Evgenii

Struff, Jan-Lennard vs Duckworth, James

Delbonis, Federico vs (PR) Andujar, Pablo

Bye vs (2) Shapovalov, Denis