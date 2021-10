Challenger Losinj: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale e Semifinali. In campo 4 azzurri (LIVE)

CHALLENGER Losinj (Croazia), terra battuta – Quarti di Finale e Semifinali

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Marco Cecchinato vs [8] Mathias Bourgue



Il match deve ancora iniziare

2. Victor Vlad Cornea / Ergi Kirkin vs [2] Antonio Sancic / Artem Sitak



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Marco Cecchinato OR [8] Mathias Bourgue vs [Q] Filip Misolic OR Nerman Fatic

4. Andrej Martin / Tristan-Samuel Weissborn OR [4] Jamie Cerretani / Fabian Fallert vs Victor Vlad Cornea / Ergi Kirkin OR [2] Antonio Sancic / Artem Sitak

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Filip Misolic vs Nerman Fatic



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Andrea Arnaboldivs [2] Carlos Taberner

2. Andrej Martin / Tristan-Samuel Weissborn vs [4] Jamie Cerretani / Fabian Fallert



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Alessandro Giannessi OR [Alt] Raul Brancaccio vs Andrea Arnaboldi OR [2] Carlos Taberner

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Alessandro Giannessi vs [Alt] Raul Brancaccio



Il match deve ancora iniziare