ATP 500 Vienna: Il Tabellone di Qualificazione. Gianluca Mager presente

ATP 500 Vienna (Austria) – Tabellone Qualificazione, cemento (al coperto)

(1) Tiafoe, Frances vs Molcan, Alex

(WC) Miedler, Lucas vs (8) Gojowczyk, Peter

(2) Giron, Marcos vs Gombos, Norbert

Lopez, Feliciano vs (6) Popyrin, Alexei

(3) Anderson, Kevin vs (Alt) Rodionov, Jurij

(WC) Stricker, Dominic vs (7) Carballes Baena, Roberto

(4) Koepfer, Dominik vs (Alt) Bolt, Alex

(WC) Erler, Alexander vs (5) Mager, Gianluca

#glaubandich Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Dominik Koepfer vs [Alt] Alex Bolt

2. [1] Frances Tiafoe vs Alex Molcan

3. [2] Marcos Giron vs Norbert Gombos

4. [WC] Dominic Stricker vs [7] Roberto Carballes Baena