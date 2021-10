ATP Anversa, Combined Mosca e WTA Tenerife : Il programma di Sabato 23 Ottobre 2021. In campo Jannik Sinner e Camila Giorgi per l’accesso alle Finali

ATP 250 Anversa

1. [1] Jannik Sinnervs [7] Lloyd Harris2. [Q] Jenson BrooksbyOR Alejandro Davidovich Fokinavs [2] Diego Schwartzman(non prima ore: 17:30)3. [WC] Lloyd Harris/ Xavier Malissevs [3] Wesley Koolhof/ Jean-Julien Rojer

Combined Mosca

1. Marketa Vondrousovavs [9] Anett Kontaveit2. Ekaterina Alexandrovavs M. Sakkarior S. Halep(non prima ore: 13:00)3. [LL] Ricardas Berankisvs [6] Marin Cilic(non prima ore: 16:00)4. John MillmanOR [3] Karen Khachanovvs [PR] Gilles SimonOR [2] Aslan Karatsev

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Harri Heliovaara / Matwe Middelkoop vs Ariel Behar / Gonzalo Escobar

2. N. Dzalamidze / K. Rakhimova or N. Kichenok / R. Olaru vs [2] Jelena Ostapenko / Katerina Siniakova (non prima ore: 14:00)

WTA 250 Tenerife

CENTER COURT – 2:00 PM

1. UAUA Kichenok L / Kostyuk M (3) – NOAU Eikeri U / Perez E (4)

2. US Ann Li – FR Alize Cornet 4:00 PM

3. CO Maria Camila Osorio Serrano – IT Camila Giorgi (4)