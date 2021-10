Da Tenerife: Camila Giorgi è in semifinale “Voglio chiudere la stagione in bellezza”

Perfetta. Camila Giorgi si impone su Arantxa Rus con il punteggio di 6-1 6-1 in 61 minuti di gioco e approda in semifinale al Tenerife Ladies Open. L’azzurra ha incantato il Center Court dell’Abama Tennis Academy disputando una partita entusiasmante: solida al servizio, aggressiva con dritto e rovescio e rapida a rete, la quarta testa di serie del WTA 250 organizzato da MEF Tennis Events vola.

Non si ferma la Giorgi – Visibilmente soddisfatta la numero 36 del mondo al termine della sfida: “Partita perfetta? Sì, ho giocato meglio rispetto ai turni precedenti. Ho disputato un match convincente da tutti i punti di vista, sono contenta. A volta faccio fatica a trovare continuità e ad essere incisiva con il servizio, stavolta ha funzionato dall’inizio alla fine dell’incontro”. Il Tenerife Ladies Open potrebbe essere l’ultimo torneo della stagione della Giorgi, protagonista di uno splendido 2021: “Spero di chiudere l’anno in bellezza. Qui mi trovo bene in campo e fuori, voglio restare sino alla fine del torneo. Non ho ancora deciso se sarà l’ultimo della stagione, per ora voglio solo concentrarmi sulla semifinale”.

Cornet e Li sugli scudi – Dalla parte opposta del tabellone bene Alizé Cornet. La francese ha eliminato la slovacca Anna Karolina Schmiedlova con lo score di 6-3 6-3 in un’ora e 40 minuti di gioco: “Il punteggio lascia pensare ad una vittoria agevole, in realtà è stata una battaglia. Ho battuto una grande giocatrice, spesso mi sono trovata in estrema difficoltà sia al servizio sia in risposta. La parte conclusiva della sfida è stata la più complicata, è stato un sollievo riuscire a chiudere”. La numero 66 WTA è molto attiva anche fuori dal terreno di gioco: “Ho visitato Playa La Arena e Los Gigantes, due spiagge meravigliose che mi hanno ricordato la mia Nizza. A Tenerife mi sento a casa”. In semifinale sarà sfida alla statunitense Ann Li: sconfitta la romena Irina-Camelia Begu 7-5 7-5.

I risultati di venerdì 22 ottobre

Quarti di finale singolare

Camila Giorgi b. Arantxa Rus 6-1 6-1

Ann Li b. Irina-Camelia Begu 7-5 7-5

Alizé Cornet b. Anna Karolina Schmiedlova 6-3 6-3

Semifinali doppio

Lyudmyla Kichenok/Marta Kostyuk b. Irina Khromacheva/Danka Kovinic 6-3 6-3

Ulrikke Eikeri/Ellen Perez b. Eri Hozumi/Shuai Zhang 6-3 4-6 10/6