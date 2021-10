Medvedev: “Nemmeno io voglio rivelare i miei dettagli medici, concordo con Djokovic”

Daniil Medvedev è stato il giustiziere di Novak Djokovic a US Open 2021, sbarrando la strada al n.1 verso un clamoroso Grande Slam stagionale. Ma c’è grande rispetto nel russo per il serbo.

L’ennesima dimostrazione viene dalle dichiarazioni rilasciate da Daniil negli eventi promozionali del torneo di Mosca, al quale non ha partecipato in campo, offrendo comunque la sua presenza a livello di immagine. Interpellato sulle parole di Djokovic in merito alla vaccinazione obbligatoria per volare in Australia, ecco le parole del russo: “Mi è piaciuto molto quello che ha detto Novak l’altro giorno. Il tennis è uno sport individuale e non vorrò mai divulgare informazioni mediche perché i miei rivali avrebbero informazioni sulle mie possibili debolezze. In questo caso deve essere lo stesso. La vaccinazione è una decisione personale e non è necessario divulgare informazioni, non lo farò. Sinceramente credo che nessun tennista sarà messo in quarantena, ma che chi non vuole farsi vaccinare dichiarerà di avere qualche tipo di infortunio per non gareggiare, senza dover ammettere di non aver ricevuto il vaccino. Quanto a me, dirò solo che voglio giocare il torneo”.

Medvedev quindi non vuole rivelare i suoi dati, ma ammettendo di voler giocare in Australia… di fatto ammette di essere vaccinato o che è in procinto di farlo.