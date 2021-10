ATP Anversa, Combined Mosca e WTA Tenerife : Il programma di Venerdì 22 Ottobre 2021. In campo Jannik Sinner e Camila Giorgi

ATP 250 Anversa

1. Denys Molchanov/ Aleksandr Nedovyesovvs [2] Nicolas Mahut/ Fabrice Martin2. Marton Fucsovicsvs [7] Lloyd Harris(non prima ore: 15:00)3. [1] Jannik Sinnervs Arthur Rinderknech4. [Q] Brandon NakashimaOR [Q] Henri Laaksonenvs [WC] Andy MurrayOR [2] Diego Schwartzman(non prima ore: 18:30)5. [Q] Jenson Brooksbyvs Alejandro Davidovich Fokina

Combined Mosca

Centre Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marketa Vondrousova vs [4] Anastasia Pavlyuchenkova

2. [1/WC] Aryna Sabalenka vs Ekaterina Alexandrova (non prima ore: 11:30)

3. Pedro Martinez vs [6] Marin Cilic (non prima ore: 13:30)

4. [3] Maria Sakkari vs V. Kudermetova or S. Halep

5. John Millman vs [3] Karen Khachanov (non prima ore: 17:30)

6. [PR] Gilles Simon OR Mackenzie McDonald vs [Q] Egor Gerasimov OR [2] Aslan Karatsev (non prima ore: 19:00)

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Adrian Mannarino vs [LL] Ricardas Berankis

2. Ariel Behar / Gonzalo Escobar vs Santiago Gonzalez / Andres Molteni

3. [9] Anett Kontaveit vs [2] Garbiñe Muguruza (non prima ore: 14:00)

4. Natela Dzalamidze / Kamilla Rakhimova vs [4] Nadiia Kichenok / Raluca Olaru

5. Ilya Ivashka / Pedro Martinez vs [4] Tomislav Brkic / Nikola Cacic (non prima ore: 17:00)

Court 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [3] Marie Bouzkova / Lucie Hradecka vs [2] Jelena Ostapenko / Katerina Siniakova

WTA 250 Tenerife

In attesa….