Holger Rune dona le racchette a TennisAid, associazione per lo sviluppo nelle aree povere

Il giovane danese Holger Rune ha donato il suo set di racchette 2021 all’associazione TennisAid, che opera per portare e sviluppare la pratica del tennis nelle aree più disagiate e difficili del mondo, concentrandosi soprattutto nel continente africano, quello più povero, martoriato dalle guerre e dalle malattie.

Attraverso un post sul social Instagram, Rune mostra le sue racchette prima della spedizione, scrivendo: “Spero che le mie vecchie racchette portino gioia a molti giocatori in tutto il mondo 🎾🌍 La mia prima spedizione andrà in Africa con l’aiuto di @tennisaid1”

TennisAid è attiva soprattutto in Spagna, ha come sostenitori tra gli altri le tenniste iberiche Carla Suarez Navarro, Lara Arruabarrena, Tita Torra e Silvia Soler, oltre al patrocinio di FedCup e DavisCup.

Una goccia nel mare la donazione di Rune, ma resta un’iniziativa importante, che diffondiamo volentieri sperando che molti dei suoi colleghi Pro seguano il suo esempio. Quelle racchette usate ma ancora in buono stato possono rappresentare non solo un momento di gioia per tanti ragazzi poveri nel mondo, ma anche una possibile via verso una crescita più sana e ricca di speranza.

Bravo Holger!

