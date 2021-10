Jannik Sinner dopo la vittoria su Lorenzo Musetti ad Anversa “E’ stata una bella partita” (con il video del match)

Jannik Sinner : “E’ stata una bella partita: noi non ci alleniamo mai insieme. E’ davvero bravo per essere così giovane ed è capace di variare tanto. Sono molto soddisfatto per questo mio primo match qui.

In questi ultimi due anni, alcune cose sono cambiate ovviamente, ma ho ancora molto da migliora. Sono felice di essere nella posizione in cui sono ora. Ma [ci sono] ancora un paio di tornei da giocare [quest’anno], e spero di poter giocare un grande tennis”.