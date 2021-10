Da Tenerife: Il resoconto di giornata. Subito elimina Elina Svitolina. La Serrano “Non ci poso credere”

Continuano le sorprese al Tenerife Ladies Open. Il WTA 250 organizzato da MEF Tennis Events all’Abama Tennis Academy ha visto uscire di scena prima la testa di serie numero 2 Tamara Zidansek, poi la numero 3 Sara Sorribes Tormo e poi, risultato clamoroso, la grande favorita del torneo Elina Svitolina. La settima giocatrice della classifica mondiale è stata eliminata dalla colombiana Maria Camila Osorio Serrano, numero 63 WTA, con il punteggio di 5-7 6-3 6-2. Il match, dall’andamento a dir poco altalenante, è stato disputato in due giorni: martedì la Svitolina ha rimontato da 1-4 e ha conquistato il primo set per 7-5. Sospeso per oscurità, mercoledì l’incontro è ripreso e l’ucraina è partita forte volando 2-0 0/30 sul servizio dell’avversaria. A quel punto, però, la sudamericana ha rialzato la testa e spingendo con decisione ha ribaltato la sfida sino al trionfo.

Emozione Osorio Serrano – “È stato un match incredibile – il commento a caldo di una commossa Osorio Serrano -, non posso credere di aver vinto. Elina è un’icona e una grande lottatrice, ho tirato fuori tutte le risorse che avevo dentro di me per batterla”. Nata a Cúcuta il 22 dicembre 2001, la colombiana è stata numero 1 del mondo Junior e in questa prima stagione da professionista di alto livello si è destreggiata più che bene, conquistando anche il suo primo titolo WTA ad aprile a Bogotá: “La verità è che sono consapevole delle mie qualità sulla terra rossa e sull’erba, ma non credevo di poter già conquistare una vittoria così prestigiosa sul veloce (prima in carriera contro una top 10, ndr). Ora mi godo il successo ma devo pensare al prossimo turno”.

Le giocatrici ai quarti – Vola ai quarti di finale Anna Karolina Schmiedlova, che ha fermato la corsa della scatenata qualificata romena Jaqueline Cristian. 6-2 7-5 lo score della partita: “La mia avversaria era reduce da grandi performance, sapevo che avrei dovuto giocare un gran match per vincere”. La slovacca è stata numero 26 del mondo e ha poi fatto un passo indietro, giungendo all’attuale novantesima posizione del ranking: “Mi sto impegnando per tornare al mio massimo livello. Spero di ritrovare qui a Tenerife punti e fiducia per risalire la china”. Avanza anche la statunitense Ann Li, che ha regolato con il punteggio di 6-4 6-2 la russa Varvara Gracheva (in condizioni fisiche non perfette dopo l’estenuante battaglia vinta contro la spagnola Sara Sorribes Tormo).

I risultati di mercoledì 20 ottobre

Secondo turno

Ann Li b. Varvara Gracheva 6-4 6-2

Anna Karolina Schmiedlova b. Jaqueline Cristian 6-2 7-5

Primo turno

Maria Camila Osorio Serrano b. Elina Svitolina 5-7 6-3 6-2